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28.07.19 10:01

В Украине создали должность омбудсмена по правам людей с инвалидностью

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.

инвалидность

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление обнародовано на сайте Кабинета министров Украины.

Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офисы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля.

"Образовать в структуре Секретариата Кабинета министров Украины в рамках предельной численности работников Секретариата Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности Премьер-министра Украины и ввести должность Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата", - говорится в документе.

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