Киевляне "получили первые практические негативные последствия выборов" - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook народный депутат Юрий Левченко.

Приводим его пост.

"Нам, вместе с громадой и депутатом Киевсовета Кутняком Святославом удалось в 2015 году расторгнуть договор аренды застройщика и создать на этом гектаре зеленой зоны сквер. Однако, противостояние с застройщиком продолжались уже почти 4 года, потому что застройщик подал в суд, и дело рассматривало уже несколько десятков судей. Мы уже даже смогли выбороть справедливые решения, однако участок оказалась слишком дорогостоящим, чтобы его просто так отдали громаде Киева.

В января 2018 года мы наконец-то получили положительное решение в апелляционном суде, но через кассацию дело снова было возвращено в апелляционную инстанцию. А уже в апреле 2019 продажная коллегия судей выносит решение в пользу застройщика! Оставалась надежда на нашу кассацию, в которой мы оспаривали абсурдность решения апелляционной коллегии. Наша правовая позиция была безупречна. И вот 9 июля было длинное судебное заседание (https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/posts/1544756725655732). Однако, судьи решили перенести вынесение решения на 25 июля - сразу после выборов.

Логика была простая - если не будет этого неудобного Левченко, то можно спокойно брать деньги и выносить коррупционное решение, не о чем волноваться. Так и произошло. После нескольких лет борьбы участок вернули застройщику.

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Но мы не остановимся. Да, мы уже не будем иметь инструментария народного депутата, однако наша команда продолжит борьбу за сохранение этой зеленой зоны, и многих других в Киеве. Есть ряд других механизмов, которые можно еще попробовать, и не только ...

Я уверен, что если общество будет и дальше вместе бороться, то нам удастся отстоять общественное пространство, как мы это уже и делали 4 года. Вместе - сила!

P. S. И, громада, в следующий раз когда какой-то ваш знакомый с Шевченковского района будет возмущаться, что "негде погулять с ребенком", "воздух ужасный", "стою в пробках" и т.п., спросите за кого он или она голосовали 21 июля 2019".