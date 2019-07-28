Руководство ГПУ еще не подписало подозрения судьям Окружного админсуда, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сказал в интервью DW.

"Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю (назначен 3 июля 2019 года. - Ред.). Такой у нас регламент. Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет рассмотрение и его результат", - отметил Горбатюк.

При этом он добавил, что предыдущие заместители генпрокурора, которые курировали управление спецрасследований ГПУ, на протяжении последнего года "ни одного подозрения на судей не подписали, а мы подготовили их более десяти", в частности по "майдановским делам".

Горбатюк также заявил о намерении провести обыски не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако, по его словам, часть этих обысков не согласовало руководство ГПУ.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

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