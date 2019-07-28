Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев и ПЦУ с годовщиной крещения Киевской Руси

Послание Патриарха Варфоломея украинскому народу зачитал глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галльский Эммануил, который присутствовал на литургии ко Дню крещения Руси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С Константинопольской церкви, которая родила и возродила весь украинский народ и его квинтэссенцию - церковное сознание, находясь в нескольких метрах от того места, где крестилась святая княгиня Ольга, с необычайной честью и радостью шлем патриархальные благословения и наши пожелания всем божьем народу и приветствуем святым поцелуем Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, ласкового пастыря церкви Украины и всех без исключения святых архиереев, собравшихся здесь", - зачитал приветствие патриарха Варфоломея митрополит Галльский.

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Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, в свою очередь, поблагодарил патриарха Варфоломея и делегацию Константинопольского патриархата за слова приветствия и благословения.