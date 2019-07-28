Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ "Марьинка". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Около 5 одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ. Огонь противник вел с направления террикона "Крокодил". В результате обстрела в одном из модулей есть отверстия от пуль.

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Один из выстрелов образовал сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля.

Украинские военные ответный огонь не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня.

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"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.