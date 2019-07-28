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28.07.19 13:21

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ "Марьинка". ФОТО

Сегодня, 28 июля, в 00:15 вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, они совершили обстрел КПВВ "Марьинка", применив при этом крупнокалиберное оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ Марьинка 01

Около 5 одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ. Огонь противник вел с направления террикона "Крокодил". В результате обстрела в одном из модулей есть отверстия от пуль. 

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ Марьинка 02

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Один из выстрелов образовал сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля.

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ Марьинка 03

Украинские военные ответный огонь не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня.

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"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

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