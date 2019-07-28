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28.07.19 13:51

В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД

28 июля в Киеве прошли массовые религиозные мероприятия по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси в которых приняли участие около 15 тысяч верующих.

В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой отметил: "В релегиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка".

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Для обеспечения порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции: специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

Всего 27 и 28 июля на мероприятиях, связанных  с празднованием крещения Руси нарушений общественного порядка и провокаций зафиксировано не было.

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