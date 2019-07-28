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28.07.19 14:53

Филатов премирует инспекторов за эвакуацию его машины, и накажет водителя, припарковавшего машину на зебре

Городской голова Днепра Борис Филатов намерен наградить премией инспекторов, которые на днях эвакуировали его машину.

эвакуатор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на странице в Facebook.

"Да, я уже в курсе. Перестаньте слать мне ссылки.

Нет, мою машину не эвакуировали за неправильную парковку.

Она - бронированная и инспектора попросту не смогли её поднять.

Да, пока я в Одессе отмечаю 26-ю годовщину поднятия Флага на "Гетьмане Сагайдачном", мой водитель нарушил ПДД.

Нет, я никому не звонил, не орал на подчинённых, не вызывал полицию и не пытался замять дело.

Да, мои же подчиненные инспектора оштрафовали моего же личного водителя на авто, которое знает весь Город.

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...

И, да, инспектора будут премированы, водитель будет наказан, а в сентябре я подам на сессию документы, чтобы Инспекция по парковкам смогла купить более мощный эвакуатор, позволяющий транспортировать бронированные авто и люксовые внедорожники.

...

И ещё.

Уважаемые товарищи, от фейсбучных френдов до больших начальников, перестаньте мне писать/звонить/истерить, когда у вас возникают проблемы с инспекторами по парковке.

Парни просто делают свою работу.

И делают её хорошо".

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