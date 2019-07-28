МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной цель "визита" является участие в параде оккупационного флота России.
Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - говорится в комментарии украинского МИД.
Отмечается, что попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.