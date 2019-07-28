Зеленский: "Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Зеленского по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, которое размещено в его Твиттере.
"Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - отметил президент.
Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 июля 2019 г.