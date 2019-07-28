Греческая (Элладская) церковь де-факто признает автокефалию ПЦУ, – Епифаний

Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над тем, чтобы нашу автокефальную ПЦУ признали другие православные церкви. И сегодня принимали участие в литургии представители Элладской православной церкви, а также наш архиерей. Позавчера и вчера также сослужил с представителями Элладской церкви..., это свидетельствует, что де-факто Элладская церковь практически признает автокефалию украинской православной церкви", - сказал Епифаний.

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Он отметил, что на последнем заседании Священного синода было принято решение об открытии викариата для румыноязычных, которые желают, чтобы в их приходах и общинах звучала богослужебный румынский язык.

"Поэтому мы делаем многое, чтобы постепенно, церковь за церковью признала наш автокефальный статус. Наверное все ожидали, что это будет сразу, но мы видим, что этот процесс длительный. Но сегодня говорим о том, что 30 лет мы шли к тому, чтобы получить патриарший и синодальный Томос о признании нашей автокефалии", - сказал митрополит ПЦУ.

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