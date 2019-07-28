Большинство доказательств причастности судей ОАСК к злоупотреблениям, скорее всего, уничтожена, - Горбатюк

Об этом Горбатюк заявил в интервью Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обыски планировалось провести не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако ни руководство ГПУ, ни суды не позволили этого.

На вопрос о том, можно ли считать, что в связи с этим доказательства причастности судей к злоупотреблениям утрачены, глава управления спецрасследований ГПУ ответил утвердительно.

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"Думаю, да. Большая часть утрачена. Однако злоупотребление столь масштабные, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, которые прямо свидетельствовали о причастности, наверняка уже уничтожены. Впрочем, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но к ним мы должны еще добраться", - отметил Горбатюк.

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.