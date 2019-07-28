Большинство доказательств причастности судей ОАСК к злоупотреблениям, скорее всего, уничтожена, - Горбатюк

Об этом Горбатюк заявил в интервью Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обыски планировалось провести не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако ни руководство ГПУ, ни суды не позволили этого.
На вопрос о том, можно ли считать, что в связи с этим доказательства причастности судей к злоупотреблениям утрачены, глава управления спецрасследований ГПУ ответил утвердительно.
"Думаю, да. Большая часть утрачена. Однако злоупотребление столь масштабные, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, которые прямо свидетельствовали о причастности, наверняка уже уничтожены. Впрочем, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но к ним мы должны еще добраться", - отметил Горбатюк.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.