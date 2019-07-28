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28.07.19 17:21

Порядок во время футбольного матча за Суперкубок в Одессе будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей, - МВД

1 200 правоохранителей готовы обеспечить общественный порядок во время футбольного матча между "Динамо" и "Шахтером", который пройдет 28 июля в Одессе.

суперкубок

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия как на территории города, так и непосредственно на стадионе во время футбольного матча, а также неповиновение представителям власти и нарушение работы общественного транспорта, что может привести к дестабилизации ситуации в городе", - говорится в сообщении.

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Для безопасности граждан на стадион и улицы города выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком в течение дня и до завершения поединка. Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

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