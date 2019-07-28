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28.07.19 18:53

"Считаю делом чести разобраться в ситуации", - глава полиции Днепропетровщины Глуховеря об инциденте с патрульными

Руководитель полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию относительно инцидента с задержанием патрульных, которые остановили его автомобиль.

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Об этом Глуховеря сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов к принятию решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям", - написал Глуховеря в Facebook.

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Генерал подчеркнул, что для него дело чести разобраться в ситуации.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Считаю делом чести разобраться в ситуации, - глава полиции Днепропетровщины Глуховеря об инциденте с патрульными 01

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