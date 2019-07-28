Луценко примет "объективное решение" о подозрениях судьям Окружного админсуда после возвращения из отпуска

На вопрос журналистки Громадского Татьяны Безрук Луценко ответил: "Приеду в среду и приму объективное решение", передает Цензор.НЕТ.

Также генпрокурор опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи.

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По словам Горбатюка, Луценко сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко, со своей стороны, говорит, что Горбатюк к нему не обращался.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

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