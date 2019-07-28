В Мариуполе сработало взрывное устройство, установленное на дверях квартиры вместо сломанного замка, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера, около 11.30, в полицию сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре Мариуполя прогремел взрыв. В квартире полицейские обнаружили фрагменты взрывного устройства. По предварительной информации, источником взрыва стал запал гранаты, установленный на дверной ручке.

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Мужчину, который арендовал указанное помещение, при взрыве дома не было. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Он признался, что самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил его на дверь как "альтернативу замка", который сломался.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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