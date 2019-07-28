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28.07.19 21:41

Синоптики прогнозируют в Киеве высокую пожарную опасность до конца месяца, - ГСЧС

Пожарная опасность в Киеве будет оставаться высокой до 31 июля.

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Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на основе данных Укргидрометцентра, передает Цензор.НЕТ.

"28-31 июля в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

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Также, по данным Укргидрометцентра, 28 и 29 июля высокий уровень пожарной опасности будет сохраняться в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях и в Крыму.

Уровень пожарной опасности в Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях оценивают как потенциально опасный, информирует Радіо Свобода.

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