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28.07.19 23:54

Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение

Специалисты Киевской школы экономики будут проводить обучение новоизбранных нардепов от "Слуги народа" в Трускавце.

Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение

Об этом сообщил в фейсбуке Богдан Яременко, победивший на мажоритарном округе №215 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Новоизбранные депутаты от Слуги народа начали обучение 01

Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты от "Слуги народа" пройдут недельный интенсив в Трускавце

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