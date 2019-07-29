Надеюсь, что пересчет голосов и объективное расследование уголовных дел поставят точку в истории выборов в 64-м округе, - Пашинский

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Житомирский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов в 64-м избирательном округе, где я тоже баллотировался. Суд удовлетворил иск представителя партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова к кандидату Владимиру Арешонкову и ОИК и фактически подтвердил наличие фальсификаций при подсчете голосов.

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Я официально поддержал ходатайство Сигачова о пересчете голосов. И еще раз хочу подчеркнуть свою позицию: убежден, что главным условием проевропейского развития нашего государства должны быть только объективные и прозрачные выборы всех органов власти", - пишет Пашинский.

Он подчеркнул, что последние выборы президента и предыдущие парламентские выборы были проведены без фальсификаций, а нынешние выборы в ВР "были проведены с многочисленными нарушениями".

"Я, конечно, не в восторге от того, что проиграл выборы, но важнее считаю сохранение принципа прозрачных и честных выборов. Именно поэтому я неоднократно обращался во время избирательной кампании и в Окружную избирательную комиссию, и в органы Национальной полиции, мгновенно реагируя на те нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы, и привлечения криминальных элементов к ведению избирательной кампании.

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Надеюсь, что пересчет голосов и объективное всестороннее расследование уголовных дел, которые были возбуждены на выборах, поставят точку в истории выборов в 64-м округе", - резюмировал нардеп.

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