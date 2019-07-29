Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.07.19 07:44

Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ. ВИДЕО

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня был госпитализирован якобы с острым аллергическим приступом, посетила его лечащий врач Анастасия Васильева. Она убеждена, что симптомы политика говорят о том, что это результат действия неопределенных химических веществ.

Об этом в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" заявила лечащий врач политика Анастасия Васильева, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, полицейские, которые охраняют Навального, не позволили врачам провести тщательный осмотр и назначить лечение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального. ВИДЕО

Васильева высказала мнение, что персонал больницы может находиться под давлением правоохранителей и по личным причинам отказаться от сотрудничества с представителями политика.

На своей странице в Facebook медик написала, что побывала в больнице у Навального, однако смогла "осмотреть" его только через дверь – палату политика охраняет полиция, доступ к нему запретили.

"Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", – написала она.

Васильева убеждена, что это – результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.

Вместе с тем, врачи диагностировали у российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю городскую больницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница". Об этом "Интерфаксу" сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - рассказал он.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера. По словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".

"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.

Как отметил врач, в понедельник Навального уже собираются выписать из больницы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном. ВИДЕО

Тем временем, в Москве состоялись задержания активистов у больницы №64, куда 28 июля госпитализировали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Среди задержанных корреспондент "Дождя" Даниил Сотников и журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко. Позже обоих журналистов отпустили.

Сообщается, что автозак "кружит" около больницы, в него подсаживают все новых задержанных.

Правозащитное издание "ОВД-Инфо" пишет о 21 задержанном за ночь.

Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ 01
Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ 02
Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ 03
Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100