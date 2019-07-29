Закон о свободной экономической зоне "Крым" нужно серьезно менять, - представитель Зеленского в АРК Кориневич

Такое мнение представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

"Вопрос комплексный и важный, и, конечно, он волнует крымчан. Все мы знаем, что закон о свободной экономической зоне "Крым" действительно подвергается абсолютно конструктивной и обоснованной критике. Думаю, что этот закон следует серьезно менять, над ним надо серьезно поработать украинским экспертам. Возможно, привлечь международных экспертов. Потому что там действительно очень много проблемных вопросов", – отметил Кориневич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича. ФОТО

По его мнению, следует отдельно обратить внимание на решение вопроса со статусом граждан Украины с крымской регистрации, которые, согласно закону о СЭЗ "Крым", имеют статус нерезидентов.

"Крымчане, проживающих на территории Крыма, не считаются резидентами Украины, соответственно – имеют ограничения по получению банковских и других услуг. Мы над этим вопросом будем обязательно работать. Будем смотреть, каким образом его лучше решить, либо в пределах наработки изменений в этот закон, либо другим способом. Каждая крымская неправительственная организация об этом говорит – это один из главных проблемных вопросов. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы начнем его решать. Это важно, и я вам гарантирую, что этот вопрос не будет оставлен без нашего внимания", – заверил постпред президента Украины в АРК.

Согласно положениям о свободной экономической зоне "Крым", действующим с осени 2014 года, в Крыму не взимаются общегосударственные налоги и сборы, а зарегистрированные здесь физические и юридические лица считаются нерезидентами. Срок действия зоны – 10 лет.