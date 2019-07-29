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29.07.19 08:55

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от "Слуги народа". ФОТОрепортаж

В Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартует недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 01

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 02

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 03
В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 04
В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 05

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 06

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дает комментарии журналистам.


В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 07

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 08

Сортсмен и будущий нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк дает комментарий "NewsOne"


Отметим, что "Риксос", в котором проходит подготовка народных избранников, является одним из самых дорогих отелей в регионе: согласно официальному прайсу, сегодня, в "высокий сезон" номер сингл стоит 3500 грн, а дабл - 4700 с питанием.

Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

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