Похоже, Крысин получил гарантии скорого освобождения за отказ от показаний против правой руки Иванющенко Саркисяна, - журналистка Двали

Об этом Двали написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, Крысин получил гарантии скорого выхода на свободу. По-другому последние события объяснить не могу. Опять что-то мутное творится вокруг этого персонажа. Обоснованы мои подозрения или нет будет ясно уже в этот вторник, когда (после многочисленных переносов) в Кассационном суде рассмотрят приговор Крысину в деле об убийстве Веремия (тот самый приговор, благодаря которому бригадир титушек вообще оказался за решеткой)", - отметила журналистка.

Она отмечает, что в Торецкой колонии "Крысин времени зря не терял" и "от руки накатал письмо, в котором полностью отказался от показаний в отношении Армена Саркисяна (он же Армен Горловский, он же правая рука Иванющенко – один из основных заказчиков многочисленной титушни во время Майдана)".

Двали привела прямую цитату из письма Крысина:

"Ранее я уже давал показания в отношении Саркисяна Армена Нагапетовича и в рамках уголовных дел, и в судебных заседаниях, номера дел сказать не могу, не запомнил, но все они касались моих действий. Все мои прошлые показания не соответствуют действительности и прошу их не принимать во внимание. Оговорить Армена Саркисяна я решился из-за того, что должен был вернуть ему деньги за невыполненную работу. А деньги я вернуть сначала не хотел, а потом не мог, так как большую их часть потратил".

Журналистка отмечает, что "все эти годы Крысин не отказывался от показаний на Саркисяна, в офисе которого в феврале 2014-го получил 20 тыс. долларов за "охрану общественного порядка в центре Киева".

"Именно показания Крысина против Саркисяна в том числе легли в основу приговора по убийству Веремия в качестве чистосердечного раскаяния и формально смягчили приговор. Теперь Крысин пошел в отказ. Судя по всему в обмен на гарантии выхода из тюрьмы", - пишет Двали.

"Зачем Саркисяну понадобилось признание Крысина в "оговоре" через пять лет после преступлений на Майдане? Нужно вернуться в Украину. Очень нужно. В апреле 2014-го ему заочно огласили подозрение в организации убийства, объявили сначала в государственный, позже в международный розыск по линии Интерпола. Последние годы Саркисян прятался в России, но там что-то не срослось, похоже, грозит уголовка, надо срочно выезжать, а в Европу нельзя – красная карточка от Интерпола. В общем, Армену Горловскому очень надо обратно в Украину", - добавляет журналистка.

Она считает, что сейчас нужно ходить в суды и следить за делом.

"Поверьте, заседание в пустом зале без журналистов и вольных слушателей и заседание при полном зале – два принципиально разных заседания. В общем, вторник, 30 июля в 10:00, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України, вул. Пилипа Орлика, 4а. Розгляд касаційної скарги по справі Крисіна", - отметила Двали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле Крысина суд дочитал обвинительный акт: следующее заседание состоится 15 мая

Напомним, журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Читайте: Если начну говорить, то прокурору уже бежать некуда будет. А знаю я много, - Крысин в суде

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.