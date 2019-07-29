Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК.Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Коалиция уже есть, монобольшинство", - отметил Герус.
"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - добавил он.
На вопрос о возможной коалиции с "Голосом" он ответил: "Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим".