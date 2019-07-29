"Я видел, как его переполняют эмоции - ему хочется все изменить", - Безсмертный рассказал о встрече с Зеленским

Об этом он рассказал в интервью для "LB.ua", информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча состоялась. Мы обменялись мнениями. Во-первых, я увидел перед собой человека, который искренне хочет понять, что такое минский процесс, искренне хочет решить эту проблему и уже пробует делать первые шаги. Но дальше - стоп. Он понимает, что надо еще обладать матчастью. Во-вторых, у Зеленского присутствует понимание того, о чем я говорил последние четыре года: главное - это люди. Люди, которые всем этим занимаются", - отметил Безсмертный.

Отвечая на вопрос, сложилось ли у него, впечатление, что президент не полностью владеет ситуацией, Бессмертный сказал: "Не в полной мере. Да, у него есть внутреннее желание решить проблему войны. Но для того, чтобы ее закончить, нужны люди, которые понимают, как это можно сделать и кому он поручит это сделать".

"Знаете, у него очень уставшие глаза. Я почувствовал эту колоссальную перенасыщенность информацией. Я видел, как ему трудно раскладывать все это по полочкам. Я видел, как его переполняют эмоции - ему хочется все изменить", - сказал дипломат.

Также политик сказал, что если бы Зеленский его спросил, что делать в ситуации с ТКГ, он бы ему сказал: "Надо сказать: ребята, помолчите полгода, почитайте учебники, разберитесь в ситуации, организуйте работу, пригласите для диалога, поговорите, как оно должно быть сделано. Они побежали сейчас же говорить, а тут смотришь - а оно не клеится вместе".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика.

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