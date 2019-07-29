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29.07.19 12:25

"Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева

Общественные активисты призвали высшие органы власти, в частности ГПУ и генпрокурора Юрия Луценко, президента Владимира Зеленского, новоизбранную Верховную Раду, омбудсмена Людмилу Денисову, отреагировать на обнародованные НАБУ записи прослушки главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, на которых раскрываются схемы по саботажу судебной реформ.

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Об этом написал в Facebook член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко, публикуя заявление от инициативы "Декларація Небайдужих", информирует Цензор.НЕТ.

"С момента обнародования УСР и НАБУ записей разговоров председателя Окружного административного суда г.. Киева Павла Вовка прошло уже два дня. Третий день на подписи у заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя лежат проекты подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и другим судьям. Третий день Павел Волк и другие фигуранты могут пересечь границу, убежать и избежать ответственности. Третий день молчит Президент, Генеральный прокурор, скрывается в отпуске, и.о. председателя СБУ, директор ГБР, секретарь СНБО, другие должностные лица, которые должны немедленно реагировать на выявленные и задокументированные факты незаконного вмешательства в деятельность ВККС, ГБР, ГСА, Уполномоченного ВР по правам человека и др., которые напрямую несут угрозу национальной безопасности Украины. Третий день молчат представители всех других политических сил, в частности якобы новой оппозиции - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук. Третий день общество не понимает: уж не задумала ли новая власть сделать вид, что этих записей не существует, в здании на ул. Петра Болбочана, 8 действительно находится суд, а Павлу Вовку и его подопечным ничего не мешает продолжать оставаться "судьями" и вершить свое "волчье правосудие"?" - заявил Маселко.

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"Не задумали ли  в Офисе Президента спустить все на тормозах, оставить подозрения не подписанными, а удобный суд переориентировать под себя и использовать для своих целей в дальнейшем? Тем более, как мы слышали на обнародованных записях, есть соответствующая готовность самих судей. Если вы еще не поняли, то это - момент истины. Проверка на готовность власти к реальным, а не косметическим изменениям, или наоборот - к откату назад, и проверка общества на наличие красных линий (о которых так любит говорить Вакарчук). И можете поверить - мы не позволим эти линии пересечь", - отметил Маселко.

"Обнародованные НАБУ записи из кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка только подтвердили те факты, о которых с 2015 года заявляли активисты, которые касаются проведения судебной реформы. Очистки судебной системы не произошло. Чтобы противодействовать объективному оцениванию, некоторые судьи задействовали все возможные коррупционные связи и придумывали специальные схемы. Общественный совет доброчестности как орган демократического контроля за ходом судебной реформы фактически был отстранен от процесса оценки судей и наткнулся на яростное сопротивление со стороны Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Сейчас, когда информация общественности подтверждена материалами негласных следственных (розыскных) действий, проведенных следователями НАБУ, СБУ и ГПУ, и саботаж судебной реформы мало у кого вызывает сомнения, наступает время "Ч" для представителей всех ветвей украинской власти: способны ли они на решительные шаги для наказания виновных в срыве одной из ключевых реформ и готовы ли перезапустить процесс очистки судебной системы?" - акцентировал Маселко.

"Мы, представители гражданского общества, требуем немедленно:

От Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его заместителя Сергея Кизя:
➡️ в кратчайшие сроки подписать представленные на подпись 26.07.2019 г.. проекты подозрений главе Окружного административного суда г.. Киева Павлу Вовку, другим судьям ОАСК и других судов, привлеченных к расследуемым преступлениям, во вмешательстве в деятельность ВККС, вынесении заведомо незаконных судебных решений, вмешательстве в систему автоматического распределения дел и тому подобное.
➡️ объявить подозрения другим фигурантам указанных преступлений, в том числе Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, следователем ГБР, задействованным в незаконных действиях и давлении на членов ВККС, Денисову и тому подобное.

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➡️ не допустить побего председателя ОАСК Павла Вовка и других лиц, которым подготовлены подозрения и сокрытия их от следствия и правосудия.
➡️ обеспечить надлежащее расследование фактов влияния Павла Вовка на других судей, на ВККС, Уполномоченного по правам человека, следователей ГБР, ГСА.
➡️ остановить проведение конкурса на должность ВККС, назначенного Уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой на 30.07.2019 г..

От Верховной Рады Украины:
➡️ уволить Уполномоченного по правам человека ВР Украины Людмилу Денисову, которая уже даже после обнародования записей НАБУ, продолжает реализовывать схему устранения неугодных членов ВККС, согласованную с Павлом Волком, то есть - совершать преступление.

От Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой:
➡️ отменить публичный конкурс по отбору кандидата для назначения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, назначенный на 30.07.2019 г..
➡️ отозвать членов ВККС, назначенных под давлением
➡️ отменить приказы об увольнении членов ВККС, вынесенные под давлением
➡️ подать в отставку.

От Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента:

➡️ публично изложить свою позицию по поводу обнародованных записей разговоров Павла Вовка, доказывающих отсутствие у этих судей права называться судьями, а во многом - отсутствие правосудия как такового, по крайней мере в этом суде.
➡️ инициировать расформирования Окружного административного суда г.. Киева;
➡️ гарантировать независимое расследование уголовных производств по фактам саботажа судебной реформы и коррупционных схем вокруг этого;
➡️ инициировать перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и обеспечить участие общественности в ней", - призвали общественные активисты.

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"Это - наша красная линия. И мы не позволим ее пересечь. Мы объявляем отсчет времени до выполнения наших требований.
Каждый день невыполнения этих требований будет стоить всем выше упомянутым должностным лицам, органам власти и политикам как минимум существенных репутационных потерь и электоральных рейтингов. Как показывает опыт предыдущей власти, невыполнение ожиданий общественности очень дорого стоит. Время пошло. Кто еще не ознакомился с "пленками Волка" полная версия их здесь", - резюмировал Маселко.

Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 01

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 02
Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 03
Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 04
Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 05

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