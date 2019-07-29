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29.07.19 12:27

Зеленский назначил бывшего гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального директора телеканала СТБ, руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Зеленский назначил бывшего гендиректора СТБ Бородянского своим внештатным советником

Соответствующий указ №557/2019 от 29 июля 2019 года размещен на президентском сайте в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Владимир Бородянский с2004 является генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia. Ранее, в 2000 году, работал руководителем отдела управления медиа-активами "Альфа-банка", отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и др.

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