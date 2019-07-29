Минский процесс уже модифицировали - там нет Медведчука, - Безсмертный

Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег, передает Цензор.НЕТ.

"Мы его (минский процесс. - Ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", - рассказал он.

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"Теперь по фактору привлечения других кадров. Привлечение может быть различным: формальным, фактическим, аналитическим, сфере безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Более того, чего явно не хватает - не хватает общественной составляющей. Смотрите, мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами - иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль. Например, в минском процессе достигаются договоренности о помиловании, освобождении, выдаче, обмене и так далее. Давайте посмотрим статистику: а сколько было освобождено в ходе минского процесса? И без минского процесса - через договоренности с полевыми командирами непосредственно на линии разграничения? Я очень часто обращаю внимание на такие вещи. Вот так в минском процессе и начали появляться некоторые фамилии", - добавил Безсмертный.

Отвечая на вопрос, будет ли изменен кадровый состав политической подгруппы в ТКГ, Безсмертный сказал: "Ситуация выглядит таким образом, что я восстанавливаю все коммуникации, которые у меня были, потому что это работа с целым рядом внешних, внутренних, специализированных и коммуникационных институтов. Вот, например, когда обсуждается вопрос выборов, или амнистии, или вопросы других различных процессов разных - ты же не можешь все знать, под такие вещи крайне необходимо привлекать разных людей. В том числе - из общественного сектора. Но каждая работа должна быть оплачена: а кто даст эти деньги?".

Безсмертный считает, что общественный сектор и депутатов нужно привлечь к этой работе. Однако он не сказал, это должны быть отдельные депутаты или представители фракций-партий.

"Жизнь покажет", - добавил он.