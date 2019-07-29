УПЦ МП заявила о создании комиссии по вопросам обмена пленных и освобождения заключенных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.

Также глава УПЦ МП Онуфрий направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить процесс обмена пленными.

"Учитывая это, Священный Синод поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождение заключенных и установления мира на Донбассе. Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех", - говорится в решении Синода УПЦ.

Также сообщается, что была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, в которую вошли Преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент; Преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской Митрополии и протоиерей Владислав Диханов, председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

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