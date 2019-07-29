Есть свет в конце тоннеля, и мы надеемся завершить расследование результативно, - Горбатюк о поиске заказчика убийства Сергиенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "На хвилі Корсуня" сказал заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Мы не останавливаемся в расследовании в целом. Наше подразделение получило уголовное производство, касающееся заказчиков убийства Сергиенко. Как известно дело по поводу исполнителей этого преступления слушается в суде", - сказал он.

Горбатюк отметил, что поскольку по информации активистов и СМИ, к убийству могут быть причастны люди из Черкасской области, в частности, теперь уже бывший нардеп Геннадий Бобов, то дело о заказчике было передано в ГПУ.

"Более полутора лет оно находится у нас. Невзирая на то, что на сегодняшний день не принято процессуальных решений об объявлении подозрения, работа продолжается и мы надеемся, что она закончится результатом, исходя из имеющихся доказательств... Есть свет в конце тоннеля, и мы надеемся завершить расследование результативно", - уточнил Горбатюк.

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Он заявил, что рассматривается несколько версий, в том числе, и о причастности к убийству Бобова. Эта версия, как и остальные, проверяется следствием.

Горбатюк подтвердил, что статус народного депутата, которым до недавнего времени обладал Бобов, не позволял следователям в полной мере повести сыскные действия в отношении него.

Также он отметил трудности в расследовании, в частности, - отсутствие достаточного количества следователей. Начальник управления ГПУ заявил, что хотел бы от руководства ГПУ получить больше поддержки в проведении следственных действий.

В мае во время одного из судебных заседаний над обвиняемыми в исполнении убийства Сергиенко произошла утечка конфиденциальной информации по вине судьи.

Горбатюк прокомментировал ситуацию так:

"Очень важно и в государстве внести изменения и наказать тех, кто навредил. Чтобы в следующих случаях, когда применяются меры безопасности, все органы, как один, должны понимать, что обязаны их выполнять… Это решение должно выполняться немедленно и любой препятствующий этому также должен немедленно привлекаться к ответственности. Конечно, если будет установлено, что следователь либо прокурор своим правом злоупотреблял, то также должны быть применены меры".

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В ноябре управление специальных расследований ГПУ должно передать все дела в ГБР, однако до сих пор этот процесс законодательно не урегулирован. Горбатюк выразил надежду, что новый состав Верховной Рады решит данную проблему. До этого времени начальник управления уверил, что расследования будут активно вестись.

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

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1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков и Вадим Мельник.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.