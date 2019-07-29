Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу нужны статус, финансирование и дипломатические паспорта, - Безсмертный

Об этом он сообщил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На этой встрече я попросил президента дать мне поручение подготовить соответствующие указы и проекты документов для организации ее работы. Он на это согласился и я уже начал над этим работать: переговорил с Леонидом Даниловичем Кучмой как главой ТКГ, с Русланом Демченко как с советником президента. С участниками трехсторонних контактной группы, председателями подгрупп. Когда появится черновик документов, тогда надо будет обязательно встретиться с секретарем СНБО. Далее - переговоры в правительстве, поскольку все это требует определенного финансового обеспечения. И так далее", - сказал Безсмертный.

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По его прогнозам, в целом, надо "пройти семь кругов ада". "Но это то, что нужно было сделать еще вчера. Потому что подходят ко мне люди и говорят: "ну вот мы в очередной раз купили билеты за свои деньги. Сколько это будет продолжаться?", - рассказал он.

Безсмертный пояснил, что на сегодняшний день существует механизм компенсации - то есть сначала расходуются свои деньги, потом подается отчет и уже после этого осуществляется возврат.

Еще один аспект: участникам ТКГ нужны дипломатические паспорта. "Я, например, невъездной в Беларусь - и то, что белорусы пропустили меня на заседание ТКГ - это только господу Богу и некоторым людям известно, которые это обеспечивали, сколько было приложено усилий", - сказал он.

Другой аспект - вопрос безопасности. "Вот я вез чемодан, где был компьютер с информацией закрытого типа, документы на бумажных носителях для служебного пользования, техническое задание, тактика ведения переговорного процесса. На основе этих невинных документов, при желании, можно сделать такую "бомбу", что я потом домой не вернусь", - сказал он.

Кроме того, участникам группы нужен соответствующий статус. "Роман Безсмертный: да, бывший вице-премьер, но сейчас просто гражданин Украины, которому нужно работать с министерством юстиции, Кабинетом министров, СНБО, министерством обороны. И чтобы не сказали - "кто ты такой? Иди отсюда" я и взял на себя подготовку соответствующего указа, чтобы предоставить статус группе", - рассказал он.