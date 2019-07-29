У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским

Об этом Виктор Гандзюк рассказал в интервью BBC-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она ​​была обнадеживающей. У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает... Мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии. Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться...", - отметил Виктор Гандзюк.

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