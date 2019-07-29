Мою кандидатуру рассматривали на должность главы фракции "Слуги народа" в ВР, но возглавит ее другой представитель команды, - Арахамия

Об этом он сказал в кулуарах тренинга для будущих депутатов "Слуги народа" в Трускавце LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Арахамия считает, что его рассматривали на должность главы фракции поскольку он "имеет достаточный опыт в нетворкинге и в построении команд".
"Мне кажется, это были главные преимущества, почему мою кандидатуру обсуждали на позицию главы фракции", - сказал он.
Арахамия отметил, что, по его информации, возглавит фракцию Слуга народа другой представитель команды, однако фамилию назвать отказался.