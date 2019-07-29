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29.07.19 15:19

Две судьи по делу об убийстве Сармата взяли самоотвод

Двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, который 29 июля начал рассмотрение дела об убийстве ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата), объявили о самоотводе.

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Заявления судей об этом было объявлено в начале судебного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

О самоотводе заявила председательствующая судья Надежда Дубровская, которая объяснила свое решение знакомством членов семьи с женой погибшего. В частности, муж Дубровской оказывал ей услуги по ремонту электропроводки, а дочь отдыхала на базе, принадлежащей жене Олешко. Судья Елена Кошевая сообщила, что у нее находится на рассмотрении иск к погибшему Виталию Олешко, рассмотрение которого после убийства Сармата было продолжено для его реабилитации по заявлению жены.

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Сейчас в рассмотрении дела об убийстве ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата) сделан перерыв для определения нового состава коллегии судей.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

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Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

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