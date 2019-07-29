Дела по ГПУ и НАБУ при обысках в Окружном админсуде не изымали, - бюро

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

В НАБУ отметили, что проводили обыски в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

"Информация, распространенная адвокатом Евгением Солодко, во время пресс-конференции о якобы изъятии в ходе обысков в Окружном административном суде Киева дел, имеющих отношение к НАБУ или УСП ГПУ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отметим, адвокат Евгений Солодко на брифинге 29 июля заявил, что во время обысков в ОАСК детективами НАБУ были изъяты несколько административных дел стороной которых является руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

Напомним, НАБУ и ГПУ 26 июля провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

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