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29.07.19 15:50

Врачи борются за жизнь нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы

Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы в одном из его помещений был найден солдат Нацгвардии Украины с признаками огнестрельного ранения. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Врачи борются за жизнь нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.

"Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и карета скорой помощи.

"Врачи борются за жизнь военнослужащего", - добавили в ведомстве.

По данному факту начато служебное расследование.

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Врачи борются за жизнь нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы 01

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