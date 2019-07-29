Если вопрос "реформирования" НАПК лишь в том, чтобы сменить руководство, это не даст положительного результата, - и.о. председателя Патюк

Об этом сообщил и.о. председателя НАПК Станислав Патюк в интервью изданию Апостроф, передает Цензор.НЕТ.

"Внутри НАПК никто не выступает против реформирования органа. Напротив, все только поддерживают это. Но, если вопрос лишь в том, чтобы сменить руководство, это не даст положительного результата. А, вот, если под реформированием органа имеется в виду усиление полномочий и возможностей для того, чтобы орган работал более эффективно, мы будем всячески поддерживать такую реформу и помогать в ее реализации", - отметил он.

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По словам руководитель агентства "Если кому-то не нравится, надо вникнуть и разобраться, почему так происходит, в чем реальные проблемы, а потом уже говорить о том, что давайте, что-то будем менять. С другой стороны, безусловно, если законодатель сочтет нужным изменить закон, поменять функции Национального агентства, полномочия, порядок избрания членов и назначении главы НАПК, значит, будем жить в условиях нового закона. На то он и закон", - подчеркнул Патюк.

Он также отметил, что в парламенте давно лежит законопроект, который бы позволил НАПК получить доступ к трем госреестрам. "У нас достаточно много и своих наработок, которые давно лежат в парламенте. Например, законопроект 7276, благодаря которому мы хотели бы получить доступ еще к трем государственным реестрам, чтобы завершить цикл автоматической проверки деклараций. Но пока это все, как видим, остается на бумаге - за эти инициативы не то, что не голосуют, но даже не выносят на повестку дня", - сказал в интервью Патюк.

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