Правительственная рабочая группа разработала варианты восстановления моста в Станице Луганской, - Олифер

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"24-25 июля 2019 правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской. Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ", - говорится в сообщении.

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Олифер отметила, что работам по востановлению моста должно предшествовать разминирования прилегающих территорий.

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