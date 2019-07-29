Правительственная рабочая группа разработала варианты восстановления моста в Станице Луганской, - Олифер

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.
"24-25 июля 2019 правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской. Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ", - говорится в сообщении.
Олифер отметила, что работам по востановлению моста должно предшествовать разминирования прилегающих территорий.