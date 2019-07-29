Польша инициирует создание в ООН должности спецпредставителя по вопросам Украины, - Чапутович

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.

"У нас есть определенная динамичность относительно политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечению мира", - заявил Чапутович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу нужны статус, финансирование и дипломатические паспорта, - Безсмертный

Глава польского МИД добавил, что идея о создании в ООН должности специального представителя по Украине пока не была принята, но дискуссия об этом продолжается.

"Нормандский формат не принес удовлетворительных результатов относительно решения ситуации на Донбассе. Россия не выполняет Минские договоренности. Возможно, стоит задуматься над предложением президента Украины, чтобы расширить формат, например, пригласив туда США и Великобританию. Это может быть хорошим решением", - подытожил он.