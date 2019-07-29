"Это наша история": В пятую годовщину освобождения Песков воины и волонтеры почтили память погибших побратимов. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет военный журналист, экс-боец ВСУ Михаил Ухман.

Прошло 5 лет с того момента, как бойцы-добровольцы вместе с ВСУ - освободили поселок Пески под Донецком от московских оккупантов. Бои начались 21 июля и через несколько дней, поселок был зачищен.

21 июля украинские воины начали бой танковыми группами и машинами БМП. Они атаковали террористов с двух сторон и вынудили их бежать. Кремлевские наемники несли огромные потери, притом, их сопротивление только увеличивалось. Когда отряд капитана Лаврененко, офицера 93 бригады ВСУ - начал вести бой на блокпосту. Были уничтожены: русский танк, более 10 оккупантов, два минометных расчета. В том бою капитан - погиб. Он подорвал себя вместе с танком.

К сожалению, наши ребята гибли тоже. Сначала был убит огнеметчик 93 бригады - Владимир Варфоломиев. Затем старший солдат Федор Синельник и сержант - Евгений Юденко. Уже 25 июля погибли бойцы ДУК "Правый сектор" - Беленец Андрей и Статий Владимир.

Участник битвы за Пески, боец ДУК с позывным Вий, рассказывает об этих событиях пятилетней давности: "Первый день пребывания в Песках состоял из таких комических эпизодов, непонятных разговоров по рации. Где каждый рассказывал анекдоты или еще какую-то ахинею. А следующий день уже был гораздо серьезнее", - вспоминал Назар.

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"Основные наши медики выехали из передовых позиций куда-то в тыл. Остался я, Сивер и Яна Зинкевич. Мы лежали под деревом, вместе с другими бойцами, как на них выехали два неадекватных сепаратиста, которые ошибочно спутали поворот. У них в плену находился украинский боец. Один из оккупантов захотел выстрелить из пулемета, но у него заклинил первый патрон. Наши бойцы не ожидали такой дерзости от кремлевских наемников. Поэтому сначала дезориентировались. Московские наемники поняв, что их план не удался, начали убегать. Один в кусты, другой лег на дороге, ведущей к позиции Небо и прикрылся нашим побратимом Белым. При том, заложил под него гранату. Когда Белый начал шевелиться, граната - разорвалась и его тяжело ранило. Самого оккупанта убил украинский доброволец с позывным Батя! Он спокойно вышел на дорогу и со своей РПК прицелился, и снес бандиту пол головы", - вспоминает боец.

При осмотре российского наемника, обнаружили, что он носил шеврон так называемой "ДНР" с одной стороны, и "беркута" с другой стороны.

Друга Белого, эвакуировали, однако спасти жизнь не смогли. Ноги, руки его были разорваны, брюшная полость тоже. По дороге, он успел рассказать, что друг Снегирь убит и находится между домами в нескольких сотнях метров от нас. Его мы тоже нашли, но долго не было чем вывезти. Ведь все машины находились в тылу, вместе с запасами лекарств и другой техникой.

"Воевать никто не умел по-настоящему. Все стреляли в разные стороны. Один наш побратим выбегал на дорогу и кричал: "Где стреляют, покажите мне? Я себе тоже хочу стрельнуть туда", - с грустью вспоминал Назар Сарабун.

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Позже бои велись с применением артиллерии. Работали наши и российские разведгруппы. Линия разграничения была натянутой. Не хватало людей, чтобы занять все позиции. Бывало такое, что подразделения почти ничего не знали о существовании друг друга. Иногда свои стреляли в своих.

С тех пор прошло 5 лет. Поселок до сих пор находится под контролем ВСУ, хотя продвижения вперед нет. В селе живет 8 человек, наотрез отказываются выезжать в мирную часть страны. В боях за Пески погибли десятки украинских воинов. Поэтому каждый год, все, кто причастен к происходящему, собираются, чтобы почтить павших друзей. И просто встретиться с друзьями.

В этом году под Пески и поселок Карловку приехало более сотни бойцов и волонтеров, представителей донецкого региона. Там были воины из батальона Днепр, ДУК "Правый сектор", "Донбасс", 93-й бригады.

Сначала состоялось торжественное возложение цветов к памятнику погибшим воинам Украины. А потом официальная церемония награждения, которая закончилась солдатской кашей.

Боец батальона Донбасс с позывным Грек, прибывший на встречу, тоже поделился своими впечатлениями: "Я закончил воевать в 2016 году. Вот впервые приехал на фронт. Честно, даже слеза прокатилась. Ведь удалось побывать на месте, где получил ранения, где были убиты мои друзья. Такие встречи нужны - это наша история. И понимание того, что мы уже никогда не будем другими".

























