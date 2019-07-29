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29.07.19 17:15

В новом Кабмине может появиться объединенное министерство по гуманитарной политике, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что в сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики.

В новом Кабмине может появиться объединенное министерство по гуманитарной политике, - замглавы ОП Тимошенко

Об этом он сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия - речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика – это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил он.

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