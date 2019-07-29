В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в интервью "Укринформу" посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит свою миссию в Вашингтоне.

"Здесь (в США. - Ред.) существует такое видение, что результаты выборов в Украине, победа нового президента Владимира Зеленского с подавляющей поддержкой украинцев дали новое окно возможностей для быстрого продвижения совместных инициатив. После того, как правящая партия получила большой мандат доверия, появились надежды, что можно достичь быстрых результатов с учетом монопольного по сути контроля президента над парламентом и правительством", - отметил посол в ответ на вопрос, как в США оценивают политические изменения в Украине.

Однако, по его словам, в Вашингтоне начали обращать большее внимание не столько на форму, сколько на подходы новой украинской власти. "Если к форме есть большой интерес в США, то к некоторым конкретным шагам появилось неоднозначное отношение и определенная осторожность в оценках. Поэтому задача власти и дипломатии в США - снять эту настороженность", - подчеркнул дипломат.

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По его словам, одним из моментов, вызвавших такую реакцию, было внесение законопроекта о новой люстрации.

"Здесь это фактически восприняли как люстрацию людей, которые были на Майдане, воевали в АТО, ветеранов, пришедших на государственные должности в трудные времена, а не только коррумпированных политиков и чиновников", - уточнил Чалый.

Он отметил, что в Соединенных Штатах "хорошо помнят авторитарный режим Януковича, и очень настороженно воспринимают безосновательные атаки на тех, кто остановил агрессию России и, по сути, сохранил целостность Украины в трудные времена".

Для того, чтобы снять такую настороженность, необходимы соответствующие действия и месседжи со стороны Президента Украины, Верховной Рады и правительства, отметил дипломат. "Надеюсь, этому будут способствовать дальнейшие интенсивные контакты на разных уровнях. Чем больше контактов и встреч, тем лучше объяснять ситуацию и формировать совместные действия", - подчеркнул посол.

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