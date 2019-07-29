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29.07.19 17:40

За период оккупации в Крыму вынесено не менее 522 незаконных решений об аресте граждан Украины, - правозащитники

В Крыму за период аннексии вынесено не менее 522 "незаконных решений о содержании под стражей в рамках политически мотивированного уголовного преследования граждан Украины"

За период оккупации в Крыму вынесено не менее 522 незаконных решений об аресте граждан Украины, - правозащитники

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странцие в сети Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

"Наибольшее количество решений вынесено в Киевском районном суде Симферополя - 224 и Верховном суде Крыма - 138. Наибольшее количество решений о содержании под стражей вынесли судьи: Виктор Можелянский - 41, Михаил Белоусов - 36, Денис Диденко - 25, Олег Лебедь - 20, Андрей Долгополов - 19", - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 июля лишены свободы 93 человека, которые подвергались политически мотивированному или религиозному преследованию на территории оккупированного Крыма.

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За период оккупации в Крыму вынесено не менее 522 незаконных решений об аресте граждан Украины, - правозащитники 01

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