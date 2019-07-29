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29.07.19 17:45

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы", - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.

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