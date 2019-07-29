Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.07.19 17:55

СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ЛНР" через "предприятие-двойник": организаторам объявили о подозрении

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования боевиков террористической организации "ЛНР".

сбу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что на временно оккупированной территории Луганской области участники незаконных вооруженных формирований зарегистрировали "предприятие-двойник" на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения. Изготовленную промышленную продукцию злоумышленники незаконно вывозили в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы.

Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили налоги в бюджет так называемой "ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Также в отношении российских контрагентов захваченного террористами машиностроительного предприятия решением Совета национальной безопасности и обороны применены специальные санкции и ограничительные меры. Продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ДНР" через сеть АЗС: организатору объявили о подозрении

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100