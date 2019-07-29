На Полтавщине налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 100 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 УК Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и безосновательного формирования налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, на расчетные счета которых заказчики незаконных услуг конвертации (в основном предприятия - победители тендерных закупок и получатели бюджетных средств) перечисляли средства за якобы выполнение работ и/или поставки ТМЦ (услуг). В свою очередь, фигуранты перечисляли эти средства на счета компаний, осуществляющих производство и реализацию строительных материалов, горюче-смазочных материалов и оптово-розничную торговлю товарами широкого потребления за наличные. Последние возвращали указанные средства наличными, которые злоумышленники передавали заказчикам конвертации, за исключением 10-12% от общей суммы проконвертированных средств, выступавших вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

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Общий объем проконвертированных таким образом средств в течение 2017 - 2019 гг. составил более 100 млн грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и жилых помещениях фигурантов, а также в их автотранспорте, из незаконного оборота изъяты неучтенные наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 760 тыс. грн, печати транзитно-конвертационных предприятий, документы их финансово-хозяйственной деятельности, чековые книжки, банковские карточки, компьютерную технику, мобильные телефоны и электронные носители информации.

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Продолжается следствие.