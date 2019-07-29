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29.07.19 17:57

Полиция квалифицировала выстрел нацгвардейца себе в голову как покушение на самоубийство

Сотрудники Национальной полиции квалифицировали выстрел нацгвардейца себе в голову голову в одном из райсудов Одессы как покушение на самоубийство.

Полиция квалифицировала выстрел нацгвардейца себе в голову как покушение на самоубийство

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ,.

"По предварительным данным, телесные повреждения в виде огнестрельного ранения пострадавший, 1999 г.р., получил, выстрелив себе в голову из табельного оружия. Сейчас мужчина находится в реанимации. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщается на сайте Нацполиции области.

Как сообщалось, во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы в одном из его помещений был найден солдат Нацгвардии Украины с признаками огнестрельного ранения. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

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