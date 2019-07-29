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29.07.19 18:15

Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

При пожаре в частном доме в Киевской области погибли двое малолетних детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме на Киевщине, - ГСЧС 01

29 июля в 10:37 в пожарно-спасательную часть г. Переяслав-Хмельницкий поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Гайшин на улице Полевой.

По прибытию спасателей на место было установлено, что пламенем полностью охвачена крыша дома общей площадью 64 м2. По словам соседей дома могли находиться малолетние дети. В составе звена газодымозащитной службы спасатели вошли в дом и нашли детей 2015 и 2017 рождения без признаков жизни.

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Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме на Киевщине, - ГСЧС 02

Пожар был локализован в 11:14 и ликвидирован в 11:35.

В результате пожара уничтожена крыша на площади 64 м2, три комнаты дома и вещи домашнего обихода.

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