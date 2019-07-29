Из-за отсутствия поставок угля из РФ Луганская ТЭС перешла на газ, - Комарницкий

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали", - сообщил Комарницкий.

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Громадское отмечает, что из-за перехода ТЭС на потребление газа вместо угля себестоимость производимой электроэнергии значительно возрастет. В условиях нового рынка это означает, что компания не сможет продать электроэнергию промышленным компаниям из-за ее высокой стоимости.

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Напомним, в июне стало известно, что Луганская теплоэлектростанция может остаться без угля из-за введенных Россией торговых санкций, предусматривающих запрет на экспорт угля из РФ в Украину без наличия специального разрешения.