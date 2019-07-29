НАПК нашло недостоверную информацию в декларациях нардепа Кононенко и пяти чиновников

По данным НАПК, в декларации 2015 года Кононенко отметил недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и двух иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки). Согласно подсчетам НАПК, сумма недостоверных сведений в его декларации составляет почти 7,6 миллиона гривен, передает Цензор.НЕТ.

В агентстве отметили, что Борис Филатов в декларациях за 2016 и 2017 годы не отразил информацию о земельном участке, мотоцикл и судно, принадлежащих ему на праве собственности и земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом, принадлежащий жене. Кроме того он отметил недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены.

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Бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко, подавая декларацию 2015 года, не указал сведения о собственном доходе в виде суммы возвратной финансовой помощи и дивидендов. Общая сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года составляет почти 4 млн грн.

По результатам проверки декларации судьи Вышгородского районного суда Киевской области Людмилы Толкачевой за 2017 год было установлено, что она не отразила сведения о наличии жилых домов, принадлежащих дочери и зятю, а также отметила недостоверные сведения о размере полученных ими доходов и собственных финансовых обязательств, которые возникли в результате невозврата средств, полученных в качестве займа от третьего лица. Общая сумма недостоверных сведений в декларации судьи за 2017 год составляет более 790 тысяч гривен.

Первый заместитель председателя Бориспольской райгосадминистрации Киевской области Руслан Садовский в декларации за 2017 год отметил недостоверные сведения по ряду земельных участков, принадлежащих жене, и не отразил сведения о ее корпоративных правах. Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 1,6 миллиона гривен.

По результатам проверки деклараций председателя Заставнивского районного совета Черновицкой области Сергея Капицкого за 2016 и 2017 годы было установлено, что председатель районного совета отметил недостоверные сведения о стоимости имущества, принадлежащего члену семьи (жене) на праве собственности, не отразил сведения о наличии у него и его жены ряда земельных участков, полуприцеп, который находится у него на праве собственности, доход, полученный женой от предпринимательской деятельности и доход в виде возвратной финансовой помощи от ряда предприятий, а также корпоративные права жены.

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По данным НАПК, общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тысяч и 519 тысяч гривен соответственно.