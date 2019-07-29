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29.07.19 19:13

В Житомире чиновник Гоструда попался на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура

В Житомире правоохранители задержали на взятке начальника отдела Управления Гоструда в области.

коррупция,взятка

 Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Чиновник требовал от предприятия за положительное решение вопроса по согласованию ежегодного плана развития горных работ взятку в размере 2 тыс. долларов.

Задержали злоумышленника 29 июля на рабочем месте, в помещении государственного учреждения, непосредственно после получения первой части взятки в сумме 1 тыс. долл.

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Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности.

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